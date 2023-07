Ascultați cu atenție și puteți auzi ejaculatul albinelor/ Video Suntem in anul 2023 și e timpul sa aflați ca oamenii pot auzi auzi albinele ejaculand. "Pocnetul" copulației albinelor este cauzat de modul exploziv in care acestea transfera sperma, iar daca te face sa te simți inconfortabil, trebuie sa știi ca trantorul mascul se simte mult mai rau, arata un studiu realizat de Universitatea din British Columbia, informeaza iflscience.com. Trantorii, masculii albinelor, vin pe lume cu un singur scop. Nu au ac, deci nu se pot apara, nu aduna polen, deci nu se pot hrani singuri și, in schimb, se bazeaza pe ajutorul albinelor femele. Singurul lucru pe care știu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 23 iulie, puteți participa la Festivalul Paradaisei, care are loc la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I”. Serile de vara la muzeu continua la Muzeul Apei. Mai puteți merge la un picnic la ferma, la diverse workshopuri sau la un film.

- Instrumentele precise de detectare AI (inteligența artificiala) sunt necesare pentru a apara integritatea textelor științifice și a mediului academic. Heather Desaire, chimist la Universitatea din Kansas, care aplica invațarea automata in studiile biomedicale, a dezvoltat un instrument nou capabil sa…

- Medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna și prorector la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, susține ca, atunci cand apa din sticla de plastic sta mult timp in soare, compusi toxici se pot transfera in lichid.„Pericolul poate apare atunci cand discutam de depozitarea pe termen…

- Berbec Iubire - Sunteți la extreme –fie cereți atenție completa, fie vreți sa fiți lasat in pace. Explicați celuilalt ca aveți nevoie de rabdare.Sanatate - Alegeți alimente ușoare, dar care sa conțina proteine. Faceți unele schimbari in regim. Daca organismul da semne, mergeți la medicul de familie.Bani…

- Potrivit unei modificari legislative ce a intrat in vigoare in data de 10 iunie cei care nu locuiesc la adresa mentionata in cartea de identitate sunt obligate sa solicite la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor schimbarea domiciliului sau inscrierea mentiunii privind stabilirea resedintei…

- Echipele Primariei Municipiului Constanta impreuna cu reprezentantii firmei prestatoare au montat sirenele electronice pe blocul PC1 Bdul Aurel Vlaicu , Liceul Energetic Bdul Mamaia , bloc B strada Verona , Universitatea ldquo;Spiru Haret" strada Unirii , Bloc C Bdul Tomis , la complexul "2 Cocosi",…

- Atentie, constanteni Astazi se monteaza sirenele pentru alarmarea populatiei in Mamaia Echipele Primariei Municipiului Constanta impreuna cu reprezentantii firmei prestatoare au montat sirenele electronice pe blocul PC1 Bdul Aurel Vlaicu , Liceul Energetic Bdul Mamaia , bloc B strada Verona , Universitatea…

- Pielea fara pete vizibile poate prezenta modificari ale ADN-ului, cauzate de expunerea la soare, care ar putea duce la cancer, conform unui studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland.