Ascultă cel mai nou single The Skywalkers! Dont bring me down este cea mai noua piesa lansata de trupa The Skywalkers, din Timișoara. Este al treilea single lansat numai in acest an de aceasta trupa tanara și foarte creativa, care propune piese cu un sound modern, cu mesaj și energie. “Don’t bring me down este despre momentele dificile prin care trecem toți cateodata. Momente in care, chiar daca ne simțim copleșiți, depașiți, incarcați de emoții și sentimente, gasim in noi puterea de a ne ridica, de a spune NU și de a continua. Mesajul meu este: sa nu uitați niciodata de voi! Nu lasați pe nimeni sa va trateze nepotrivit sau sa va ignore.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

