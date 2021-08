Stiri pe aceeasi tema

- O comisie de eliberare conditionata din statul California a aprobat, vineri, eliberarea din inchisoare a lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru asasinarea lui Robert F Kennedy, fratele mai mic al lui John Fitzgerald Kennedy, in timpul campaniei prezidentiale din 1968. Palestinianul Sirhan Sirhan a execurat…

