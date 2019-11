Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 12 persoane, printre care cel putin sase copii si mamele lor, si-au pierdut viata in urma unui atac armat care a avut loc la granita dintre statele Chihuahuahua e Sonora, in apropiere de frontiera cu SUA. Politia locala crede ca vinovate de masacru sunt cartelurile de droguri din zona. O…

- Cel puțin cinci membri ai unei familii, inclusiv doi nou-nascuți, au fost uciși in urma unui atac armat care a avut loc in nordul Mexicului, relateaza presa locala, care a precizat ca se crede ca victimele aveau cetațenie americana, informeaza publicația The New York Times, scrie Mediafax.Autoritațile…

- Trupurile unei mame si ale celor patru copii ai sai au fost gasite, ciuruite de gloante, la bordul unei camionete calcinate, cu care se indreptasera spre frontiera cu SUA, a declarat pentru presa unul din liderii comunitatii mormone, Julian Lebaron, activist anti-infractionalitate si var al femeii…

- De câțiva ani, a avut loc o schimbare semnificativa în strategia Statelor Unite în Orientul Mijlociu, unde Washingtonul a cautat în mod constant sa evite luptele, scrie analistul american George Friedman, analizând impilcațiile recentului conflict izbucnit în…

- Cancelarul german Angela Merkel a catalogat drept ”atentat” atacul armat din apropierea unei sinagogi la Halle, in estul Germaniei, soldat cu doi morti si doi raniti grav, a anuntat pe Twitter purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, relateaza AFP, potrivit news.ro.Merkel a dat asigurari…

- "La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industriala Aramco au intervenit la incendii in doua dintre instalatiile sale la Abqaiq si Khurais" in estul Arabiei Saudite, a adaugat agentia, precizand ca "cele doua incendii au fost stinse". O ancheta a fost deschisa dupa atac, potrivit aceleiasi…

- Operatiunea a distrus o baza de date cu ajutorul careia fortele iraniene de elita isi alegeau tintele si locul atacurilor, a explicat ziaristilor un inalt oficial american. Ofensiva cibernetica din 20 iunie impotriva serviciilor de informatii ale Garzilor Revolutionare a avut loc in contextul…

- Cel putin 95 de oameni au fost raniti miercuri in explozia unei masini capcana in vestul capitalei afgane Kabul, transmit dpa si AFP citand responsabili locali si martori. Atacul a fost revendicat imediat de militanti talibani.