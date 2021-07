Politia haitiana a anuntat duminica seara ca a arestat un cetatean haitian care a urmarit obiective politice prin recrutarea comandoului care l-a asasinat pe presedintele Jovenel Moise saptamana trecuta, informeaza AFP. "Este vorba despre un individ care a intrat in Haiti la bordul unui avion privat, cu obiective politice", a informat Leon Charles, directorul politiei nationale din Haiti. La sosirea in Haiti, in luna iunie, Charles Emmanuel Sanon, in varsta de 63 de ani si avand nationalitate haitiana, era insotit de mai multi cetateni columbieni, responsabili de asigurarea securitatii sale, conform…