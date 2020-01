Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump voia sa distruga coloana vertebrala a taberei siite anti-americane din Orientul Mijlociu asasinandu-l pe Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in regiune, dar aceasta lovitura a unificat si chiar a largit randurile retelei de "rezistenta", potrivit expertilor,…

- Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat ca uciderea generalului Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa'' pentru Orientul Mijlociu, iar armata americana ''va plati pretul'' pentru acest asasinat, scrie CNN."Pedeapsa justa, prezența americana in regiune. Bazele militare americane,…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sâmbata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizând împotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea într-un raid american în Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani,…

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la…

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa "agraveze serios situatia" in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron.

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

