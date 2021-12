Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta parlamentara americana privind atacul din 6 ianuarie de la Washington contra Capitoliului continua. Comisia speciala urma sa obțina prima marturie din partea unui apropiat al lui Donald Trump, respectiv Mark Meadows, fost șef de cabinet al Casei Albe in administrația Trump. Aceasta audiere nu…

- Steve Bannon, 67 de ani, consilier principal al fostului președinte Donald Trump, acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul sau de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, s-a predat luni, 15 noiembrie, la sediul FBI din Washington, informeaza Agerpres ,…

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a predat luni FBI-ului dupa ce a fost inculpat pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului care ancheteaza rolul lui Trump în asaltul din 6 ianuarie al sustinatorilor sai asupra Capitoliului, relateaza agentiile…

- Steve Bannon, un apropiat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a predat luni si a fost plasat in arest preventiv dupa ce a fost inculpat pentru refuzul de a fi audiat in Congresul SUA in ancheta privind protestele violente din ianuarie, noteaza mediafax. Steve Bannon, in varsta…

- Steve Bannon, un apropiat al fostului președinte Donald Trump, a fost acuzat de „sfidarea Congresului” pentru refuzul sau de a participa la investigațiile privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, a declarat vineri Departamentul de Justiție al SUA, relateaza AFP.Fostul consilier…

- O celula de criza organizata de consilieri ai lui Donald Trump la un hotel de lux din Washington este de-acum in centrul anchetei parlamentare privind asaltul de la Capitoliu, produs la 6 ianuarie pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut.

- Apelurile s-au înmultit luni în Italia pentru interzicerea unui grupuscul de extrema dreapta, Forza Nuova, incriminat dupa violentele manifestatii care au avut loc sâmbata la Roma împotriva permisului sanitar, informeaza AFP citata de Agerpres.Mai multe sute de persoane…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat vineri, spre iritarea predecesorului sau Donald Trump, transmiterea catre o comisie parlamentara de ancheta a arhivelor referitoare la actiunile republicanului la 6 ianuarie, in cursul asaltului asupra Capitoliului din Washington, noteaza AFP preluat de…