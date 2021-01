Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Parlamentului European si-au exprimat ingrijorarea legata de rolul jucat de social media in invadarea recenta a Capitoliului din Washington de catre manifestanti pro-Trump, afirmand ca proiectul legii privind serviciile digitale (DSA) ar trebui sa se concentreze masiv pe raspandirea continutului…

- Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, si-a anuntat joi demisia, invocand ''ingrijorarea'' fata de violentele de la Capitoliu comise miercuri de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, relateaza AFP. ''Tara noastra a trait un eveniment traumatizant,…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat joi ca actuala criza instituționala din Statele Unite a fost cauzata de „lipsa de încredere” a americanilor în alegeri și a acuzațiilor de „înșelaciune” ale aliatului sau Donald Trump, potrivit AFP."Voturile…

- Facebook Inc si Instagram vor prelungi blocarea conturilor presedintelui Statelor Unite in exercitiu, Donald Trump, pentru cel putin urmatoarele doua saptamani pana la incheierea tranzitiei prezidentiale, a anuntat directorul executiv Mark Zuckerberg, citat joi de Reuters. Twitter Inc, Facebook si Snap…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Sistemul electoral "arhaic" al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP. Dupa ce a afirmat ca este vorba despre o "afacere interna" pentru Washington,…

- Protestele violente de la Washington, care au culminat cu invadarea Capitoliului de catre suporterii lui Trump, au atras critici legate de sistemul democratic american din Rusia și Iran.Democrația americana "șchioapata cu ambele picioare", a comentat joi președintele Comisiei pentru…

- Statele Unite, leaganul democrației occidentale, au ingrozit o lume intreaga. Haosul și-a gasit loc in inima Americii, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului și au intrerupt ședința la care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la