Așa-i românul! Cheltuielile pentru băuturi și tutun, de opt ori mai mari decât cele pentru investiții Veniturile medii intr-o gospodarie din Romania au fost in 2022 de 6.464 de lei, in creștere cu 13,8% fața de anul 2021. Potrivit Institutului Național de Statistica, majoritatea veniturilor provenind din salarii. La capitolul cheltuielilor, ponderea cea mai mare a fost reprezentata de cheltuielile de consum, in jur de 61,5%. Dar cați bani aloca o gospodarie din Romania pentru investiții? Raspunsul este 32,90 de lei sau 0,5% din venitul lunar. In schimb, 264,78 de lei sau 4,09% sunt cheltuiți lunar pentru bauturi alcoolice și tutun. Lipsa informațiilor financiare, teama de a nu pierde banii și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

