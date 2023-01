Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, valabila de vineri, 16 decembrie, ora 12:00, pana sambata, 17 decembrie, ora 12:00. In intervalul menționat in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Olteniei și local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale scurte…

- Localitațile Tauții Magherauș, Moisei, Leordina, Bistra, Rona de Jos, Poienile de sub Munte, Cicarlau, Sarasau, Barsana, Ariniș, Groși, Calinești, Baia Sprie, Coaș, Rozavlea, Baița de sub Codru, Oncești, Vișeu de Sus, Borșa, Budești, Oarța și Șomcuta Mare au obținut finanțare, de la Agenția Fondului…

- Un nou accident deosebit de grav a avut loc in județ. Traficul este blocat la ieșire din Baia Mare, spre Baia Sprie. Accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate, in intersecția din Tauții de Sus spre Satu Nou de Sus. Vom reveni cu detalii! Actualizare: Potrivit primelor informații transmise…

- Autorul fotografiei, artistul Kerekes Istvan este din Targu Mureș și are un palmares foarte bogat cu multe premii internaționale. Portretul Yelenei, fetița surprinsa pe prispa unei case din Maramureș, in 2009, a depașit orice așteptari. Autorul a obținut 600 de premii internaționale in 58 de țari și…

- Luni, 14 noiembrie, intre orele 09.00 si 13.00, polițiștii rutieri din Baia Sprie, impreuna cu reprezentanții R.A.R. Maramureș, au desfașurat o acțiune pentru verificarea starii tehnice și pentru depistarea altor abateri la regimul circulației rutiere. Astfel, in urma neregulilor constatate au fost…

- A fost finalizat proiectul „Reducerea emisiilor de carbon in orașul Baia Sprie pe planul de mobilitate urbana durabila”. Valoarea totala a proiectului a fost de 9.978.290,89 lei, caștigul major al acestui proiect fiind reabilitarea totala a cartierului Nyires. Tot in cadrul proiectului a fost posibila…

- Pe pagina de Facebook, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare, a anunțat trecerea la cele veșnice a domnului Ștefan Peterfi, membru al ansamblului și artist care nu avea nevoie de nici o prezentare. Acesta a decedat la doar 47 de ani. „Azi, colegul nostru Fane, a ales sa cante in…