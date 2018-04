Aşa combaţi naturist simptomele rinitei Remediile din plante, precum hreanul, lavanda, teiul sau cimbrul alunga rapid chiar si cele mai suparatoare simptome ale bolii, precum nas infundat, stranut, dureri de cap, lacrimare a ochilor ori tuse. Iata cum pot fi folosite, pentru efecte maxime. Hrean sub forma de cataplasma Foarte util in tratarea rinitelor este hreanul. Il speli bine, il dai pe razatoare, dupa care il invelesti intr-un tifon sau intr-un material din bumbac. Cataplasma obtinuta o aplici pe frunte, timp de o saptamana, cate 20 de minute, seara. Atentie insa, cand simti ca te ustura (caci hreanul este o planta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

