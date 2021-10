Stiri pe aceeasi tema

- Cu un minus de peste 8%, Bitcoinul scade sub pragul de 45.000 de dolari. Temerile generate de prabusirea gigantului chinez Evergrande incep sa atinga piata criptomonedelor. Declin de peste 10% pentru XRP si Cardano, arata Mediafax. Bitcoinul si alte criptomonede majore au scazut luni in conditiile…

- Nivelul datoriei totale, care include datoria guvernamentala, a gospodariilor si a intreprinderilor si a bancilor, a crescut cu 4.800 de miliarde de dolari, la 296 de mii de miliarde de dolari la sfarsitul lunii iunie, dupa o usoara scadere in primul trimestru, fiind cu 36 de mii de miliarde de dolari…

- Producatorul auto american a intrat pe piata indiana in urma cu 25 de ani, dar detine o cota de de numai 2% pe piata vehiculelor de pasageri, chiar daca a incercat ani de zile sa ii atraga pe consumatorii indieni si sa obtina profit. Ford a anuntat joi, intr-un comunicat, ca a acumulat in India pierderi…

- Studiourile Disney și Marvel cu producția „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” a avut incasari de 71,4 milioane de dolari in acest weekend, acesta fiind al doilea cel mai bun box-office pentru un film lansat in timpul pandemiei, scrie CNN. Titlul pentru cele mai mari incasari din week-end-ul…

- Capitalizarea burselor chineze a scazut cu 560 de miliarde de dolari intr-o saptamana, din cauza restrictiilor anuntate de autoritatile de reglementare. Actiunile companiile de tehnologie au scazut vineri la noi minime, iar principalul indice din Hong Kong a atins cel mai redus nivel din aproape 10…

- ”Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana si feroviara, dar mai ales pe cale maritima a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin si de Romasia, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…

- Majorarea costului de transport de marfuri din China, atat pe cale aeriana și feroviara, dar mai ales pe cale maritima, a reprezentat cea mai mare provocare a ultimului an pentru toate companiile prezente in domeniu, un lucru experimentat din plin și de ROMASIA, jucator activ de peste 12 ani in aceasta…

- Microsoft deruleaza 17 programe de securitate, care ii recompenseaza cu bani pe cei care descopera vulnerabilitati in produsele companiei si le raporteaza. Aceste programe au cumulat premii de 13,6 milioane de dolari in perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, putin sub cele 13,7 milioane de dolari din…