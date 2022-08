As 'The Passion of Christ' turns 20, Maia Morgenstern rejoices in having been cast in the movie

Stiri pe aceeasi tema

Actrita Maia Morgenstern, cunoscuta la nivel mondial ca fiind interpreta Fecioarei Maria in filmul "Patimile lui Hristos", a declarat, sambata, la conferinta "Urmeaza-ti visele, transforma-si viata" din cadrul SMArtFest, ca se implinesc exact 20 de ani de la lansarea acestui film si ca, in ciuda…

Primul episod al serialului romanesc "Egregora - Comoara pierduta", regizat de Andrei Chiriac, considerat un mix intre Harry Potter si Codul lui DaVinci, este prezentat la cea de-a doua editie a SMARTFest care se desfasoara la Borsec, in prezenta regizorului si a actritei Ramona Badescu.

Suprafata totala afectata de seceta este de 160.670 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 24 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Chief of Defense Staff, General Daniel Petrescu, and Major General Joseph P. McGee, Commanding General of the 101st Airborne Division will participate on Saturday, starting 15:30, in the presentation ceremony of the US unit battle flag, which will take place at the 57th Mihail Kogalniceanu Air Base…

Un numar de cinci exemplare de urs au fost relocate din orasul Borsec in ultima perioada, intrucat animalele frecventau mai multe zone din localitate, autoritatile dand asigurari, insa, ca turistii pot veni linistiti in vacanta in statiune, potrivit Agerpres.

Peste 30 de ateliere practice, conferinte sau concerte sunt programate sa aiba loc la a doua editie a festivalului international SMARFest, eveniment multicultural care va avea loc la Borsec, in perioada 12-14 august.

Thousands of pilgrims are heading down to Sumuleu Ciuc (a neighbourhood in the city of Miercurea Ciuc, Harghita county, Transylvania), where the great pilgrimage of Catholic Pentecost will take place on Saturday, some of them traveling impressive distances to reach the statue of the Virgin Mary.…

De mai multe zile, peste 100 de camioane asteapta, pe malul romanesc al Dunarii, sa treaca fluviul cu bacul in Ucraina, autovehiculele fiind parcate atat in oras, cat si in apropierea lui.