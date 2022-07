”Aş face-o din nou”, ”mâine şi poimâine”, declară Macron, criticat dur în scandalul ”Uber Files” ”Daca ar trebui s-o fac din nou, as face-o din nou (…). Trebuie sa luptam prin toate mijloacele impotriva somajului in masa. Imi asum deplin faptul ca m-am intalnit cu sefi de intreprinderi straine. Sunt mandru de asta. Daca ei au creat locuri de munca in Franta, eu sunt mandru de acest lucru si as face-o din nou maiine si poimaine”, a subliniat seful statului francez intr-o vzita la Crolles, in Isere. Startup un jour, Nation toujours..! Emmanuel decomplexe sur : « Je l’assume a fond, j’ai vu des chefs d’entreprise etrangers et j’en suis fier s’ils ont cree des emplois en France et je le referai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

