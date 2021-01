Stiri pe aceeasi tema

- Alaves - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul rundei a 20-a din La Liga. Fara antrenorul Zinedine Zidane, depistat cu coronoavirus, „galacticii” vor sa spele eliminarea rușinoasa din Cupa Spaniei cu o victorie care ar mai reduce din diferența fața de liderul Atletico Madrid.…

- Marcelo Gallardo (45 de ani) ar putea fi urmatorul antrenor al lui Real Madrid, in cazul plecarii lui Zinedine Zidane (48 de ani). Real Madrid a fost eliminata din Cupa Regelui de Alcoyano, formație din al treilea eșalon. Zinedine Zidane a aratat al doilea trofeu in doar 6 zile. Madrilenii au pierdut…

- Echipa antrenata de Zinedine Zidane a fost eliminata din Cupa Spaniei de o formatie din liga a treia, iar speculatiile privind despartirea de mai multi jucatori si de tehnicianul francez s-au acutizat

- Cotidianul Marca anunta, marti, ca David Alaba si Real Madrid au ajuns la un acord pentru un contract pe patru sezoane, potrivit news.ro. Liber de contract in luna iunie, fundasul austriac a refuzat propunerrile de prelungire din partea clubului Bayern Munchen. Citește și: Dragnea ia…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, a dezvaluit ca a intocmit lista cu jucatorii pe care ii doreste si cu cei de care vrea sa se desparta in mercato de iarna, constient insa ca actuala situatie financiara nu ii va indeplini toate dorintele, transmite Reuters. Daca…

- Zinedine Zidane (48 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a susținut o conferința de presa inainte de meciul „albilor” cu Celta Vigo, programat sambata, la ora 22:00. Real Madrid ocupa locul 2 in La Liga, cu 33 de puncte obținute in 16 etape, 2 sub Atletico, rivala din oraș, care are și doua meciuri…

- Francisco Alarcon (28 de ani), cunoscut drept Isco, a suferit o accidentare la antrenamentul de astazi al lui Real Madrid, astfel ca nu a prins lotul pentru meciul de maine cu Eibar. Nici Vinicius Jr. (20 de ani) nu va juca. Zinedine Zidane nu se va putea baza pe Isco și Vinicius Jr. la meciul de duminica…

- S-a rupt iar Hazard (29 de ani) și Zinedine Zidane (48 de ani) se confrunta cu o grava criza de efectiv. „Lista problemelor fizice ale jucatorilor blancos pare fara sfarșit”, dezvaluie Marca. Real iși poate rezolva calificarea in "optimi" de maine seara, daca iși ia revanșa la Kiev in fața lui Șahtior…