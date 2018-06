Stiri pe aceeasi tema

- O a doua crima pasionala s-a petrecut, vineri, in Banat. De data aceasta in Arad. Soțul și-a ucis soția, apoi și-a propus sa se sinucida, și a reușit. A replicat practic gestul șoferului de tir de la Timișoara, care, joi noapte și-a ucis soția, insa nu a reușit șa iși ia viața dupa.

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…

- Tarom lanseaza 6 noi rute pentru pasageri, de la 1 iulie 2018, Timisoara – Paris, Timisoara – Stuttgart, Cluj – Paris, Sibiu – Stuttgart, Chisinau – Timisoara si Constanta – Chisinau, potrivit unui comunicat al companiei aeriene naționale. In ceea ce privește cursa Constanța – Chișinau, oferta e valabila…

- Comertul cu amanuntul a crescut cu 0,8% in zona euro si cu 1,8% in Uniunea Europeana, in martie comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . Comertul cu amanuntul in UE 28 a fost influentat de faptul ca vanzarile…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de Mediafax. Primele…

- CE SPUNEM versus CE FACEM impotriva celui mai mare ucigaș din spitalele Romaniei In țara in care se poate argumenta statistic ca guvernul a fost cel mai mare criminal prin nepasare, nepricepere, minciuna și manipulare (și asta in vremuri de pace și democrație – originala sau nu, și nu…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. In urma cu zece ani, compensatia…

- La sesizarea mai multor cititori, tion.ro a scris, in repetate randuri, despre situațiile in care drumarii s-au apucat sa asfalteze strazi sau sa plombeze gropi pe vreme rea. S-a intamplat și cand Super Construct se ocupa de intreținerea strazilor din Timișoara, s-a intamplat și acum, cand…