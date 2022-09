Artistul japonez Masaaki Yuasa, unul dintre regizorii Adventure Time, vine la Animest.17

Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a anunțat miercuri o extindere semnificativa in Romania, adaugand cinci aeronave la baza sa din București (creștere la 17 aeronave), precum și creșterea capacitații la Sibiu, Bacau, Cluj-Napoca și Iași. Au fost incarcate locuri suplimentare pentru zboruri inca de vineri, 9 septembrie, iar Wizz…

- Festivalul Internațional de Film de Animație Animest (7-16 octombrie, București), singurul eveniment cinematografic din Romania care califica filme pe lista candidaților eligibili la Oscaruri, anunța selecția de titluri din Competiția Oficiala. La ediția cu numarul 17, 49 de scurtmetraje animate intra…

- Liderul AUR a fost prezent, luni, in prima zi de școala la festivitatea de la Colegiul Gheorghe Lazar din București, unde a susținut un scurt discurs. Potrivit unor martori, șeful AUR a fost huiduit, lucru pe care el il neaga. Contactata de Libertatea, directoarea unitații de invațamant spune și ea…

- Tudor Petruț, alias Șerban din „Liceenii”, s-a stabilit de 30 de ani in America. Actorul vine des in Romania pentru a-și vizita familia și foștii colegi actori. Recent, el a dezvaluit cu ce se ocupa de mai mult timp in America.„Pe vremea studenției am cunoscut o americanca, studenta a Uniuversitații…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a vorbit intr-un interviu pentru Europa Libera despre modul in care s-a „deprovincializat” Sibiul datorita Festivalului Internațional de Teatru (FITS) care aduce in fiecare an in oraș nume mari din lumea culturala internaționala. In perioada FITS nu este…

- Duminica, 3 iulie 2022, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi poiectat in premiera „Almanah Cinema”. Regia ii aparține lui Radu Jude, in rolurile principale fiind Alexandru Dabija, Cristina Draghici, Șerban Pavlu și Ilina Manolache. „Așa cum un scriitor poate publica un volum…

- Trei noi cazuri de variola maimuței au fost diagnosticate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba de trei barbați cu varste cuprinse intre 24 și 38 de ani. „Este vorba despre trei barbați cu varste de 24 de ani, 33 de ani și 38 de ani. Toți sunt din București. Starea lor de sanatate este…