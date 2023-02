Stiri pe aceeasi tema

- Premierul muntenegrean, Dritan Abazovic, a negat astazi ca tara sa ar avea vreo legatura cu o presupusa implicare a cetatenilor sai in actiuni subversive in Republica Moldova si a anuntat ca va solicita informatii de la autoritatile moldovene in acest sens, scrie agerpres.ro.

- Aspectul demografic pune o presiune enorma pe sistemul de pensionare al Republicii Moldova. Oamenii, dupa ani buni de munca se pensioneaza, sperand ca pensia le va aduce un trai decent, dar acest lucru nu se intampla. Una dintre explicați este presiunea demografica. Avem mulți batrani, dar nu avem tineri…

- Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” in parteneriat cu „Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS)”, cu suportul Fundației Soros Moldova, au desfașurat joi, 26 ianuarie, Clubul de presa „Accesul la informația privind asistența externa”. In cadrul evenimentului a fost pus in discuție subiectul…

- Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” implementeaza, in perioada ianuarie 2023 – octombrie 2024, proiectul „Sprijinirea gindirii critice și rezistența la dezinformare in Republica Moldova”. Obiectivul proiectului consta in sporirea capacitaților instituțiilor media, organizațiilor…

- Cunoscuta cintareata de opera, soprana lirico-dramatica Valentina Calestru, solista a Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu”, marcheaza astazi cea de-a 70-a aniversare. S-a nascut in 1952 la Criuleni. A studiat la Institutul de Arte "G. Musicescu" din Chișinau (in prezent - Academia de Muzica,…

- Pe fonul evenimentelor negative din ultimii doi ani, Republica Moldova are totuși oportunitatea de a-și dezvolta economia, favorizand legislativ sectorul serviciilor pentru business (Business Service Sector - BSS). Veaceslav Ionița, expert in politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative…

- Alexandra Tirșu este absolventa Universitații de Muzica din Viena și deține vioara Stradivarius din 1699, la care a cintat cea mai mare violonista a sec. XX, Ida Haendel. Originara din Republica Moldova, Alexandra a fost premiata la cel mai mare concurs internațional de muzica clasica din Germania,…

- Sistemul de iluminat festiv va fi deschis pe 1 decembrie, dupa ce, initial, Primaria ar fi vrut pe 6 decembrie. Modificarea a venit dupa sedinta Consiliului Local (CL) de saptamana trecuta, atunci cand a fost aprobat si programul dedicat Zilei Nationale a Romaniei. Manifestarile vor aduce si o serie…