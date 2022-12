Stiri pe aceeasi tema

- Protestul de duminica, 13 noiembrie, al Partidului „Șor” se va desfașura sub forma de marș pe mai multe strazi din centrul Chișinaului, transmite Ziarul Național. Poliția anunța ca, potrivit declarației depuse la Primaria mun. Chișinau de catre reprezentanții partidului, intrunirea va bloca mai multe…

- Un copil de 13 ani și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de pe cladirea fostei maternitați din Drobeta Turnu Severin. La fața locului, s-au deplasat echipaje de poliție și un echipaj al Ambulanței. Din pacate, pentru adolescentul de 13 ani nu s-a mai putut face nimic. Minorul și-a pierdut viața pe loc…

- Elevul este in clasa a VII a la Școala Generala "Ioan Vișoiu" din Chitila. Poliția și un echipaj medical au ajuns imediat la instituția de invațamant. O eleva a fost trimisa la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

- Doi tineri, soț și soție, au avut nevoie de 45 de zile de ingrijiri medicale dupa ce au fost atacați de un caine Amstaff, care a reușit sa scape dintr-o curte. Povestea a fost facuta publica de avocatul Adrian Cuculis, care afirma ca dosarul in care se fac cercetari in acest caz „este in adormire de…

- Acțiune de amploare a polițiștilor din Capitala. Se fac percheziții, urmate de audieri. E vizata mafia pariurilor sportive. Polițiștii din București pun in aplicare, marți, șase mandate de percheziție domiciliara, in Capitala și județul Ialomița și 26 de mandate de aducere – in București și județele…

- Anda Adam traiește de o buna perioada de timp o poveste de dragoste cu Yosif Eudor Mohaci. Cei doi sunt logodiți și in curand vor sa se casatoreasca. Intr-un interviu la Pro TV, cantareața a facut dezvaluiri despre viața ei personala. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii.…

- O participanta la protestul din centrul Chișinaului, organizat de fugarul Ilan Șor, a agresat o polițista a Inspectoratului de Poliție Buiucani, care se afla in serviciu, la menținerea ordinii publice. Astfel, incidentul a avut loc in aceasta dimineața, 20 septembrie, in fața Parlamentului Republicii…

- Un șofer beat care a provocat un carambol in cartierul Burdujeni al municipiului Suceava era cat pe ce sa fie linșat de cei prezenți la fața locului. Incidentul s-a petrecut duminica la pranz. Oamenii l-au imobilizat pe șofer și au chemat Poliția. Oamenii legii au constat ca barbatul lovise trei mașini…