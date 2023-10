Stiri pe aceeasi tema

- Johnny și Bolo, doi artiști de la Circul Metropolitan, ii vor cuceri pe toti cei prezenti pe platoul de filmare, in ediția de sambata, 7 octombrie. Cheloo a reacționat imediat și i-a felicitat pe cei doi artiști.„Un numar extraordinar de bine lucrat, pana la ultimul detaliu!”, a exclamat Cheloo, in…

- Cel de-al patrulea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii va aduce in fața telespectatorilor pe Johnny și Bolo, doi artiști de la Circul Metropolitan, care ii vor cuceri pe toti cei prezenti pe platoul de filmare.

- Cel de-al treilea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY, aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice. Comedianta Hannah Becker are 29 de ani și face spectacol pe scena iUmor, in ediția urmatoare. Jurații…

- Doru Octavian Dumitru, una dintre cele mai importante figuri din comedia romaneasca, revine pe scena iUmor, in cadrul celei de-a doua ediții a celui mai nou sezon al show-ului de umor de la Antena 1, care va fi difuzata sambata aceasta, de la 20:00.Invitat special al editiei, artistul, considerat regele…

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Florin Raducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardos si Ion Craciunescu sunt juratii iRoast, intr-o editie speciala iUmor, dedicata fotbalului romanesc si difuzata la Antena 1 chiar inaintea confruntarii Romania-Kosovo, in aceasta seara, de la 20:30.

- Un nou sezon, un nou jurat! Cosmin Natanticu va face parte din juriul iUmor, in cel de-al 15-lea sezon. Impreuna cu Cheloo, Catalin Bordea și Delia ii vor surprinde pe telespectatorii de la Antena 1 și va fi un show neașteptat.

- Nelu Cortea a incheiat colaborarea cu „iUmor” dupa doar un sezon. Caștigatorul „America Express - Drumul Aurului” iși dorește sa continue cu televiziunea.Dupa doar un sezon, Nelu Cortea nu va mai aparea la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a incheiat in aceasta vara,…