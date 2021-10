Stiri pe aceeasi tema

- Platforma YouTube a eliminat doua canale ale lui R. Kelly dupa ce cantaretul a fost gasit vinovat saptamana trecuta pentru trafic de persoane si nu va permite crearea altora, scrie Variety, potrivit news.ro. Totusi, YouTube nu a blocat muzica lui Kelly - catalogul lui este in continuare disponibil…

- Cantaretul R. Kelly, de 54 de ani, a fost gasit vinovat, luni, la New York, pentru ca a recrutat femei si minore pentru sex. Jurații l-au declarat vinovat de toate cele noua capete de acuzare. Au fost noua ore de deliberari in instanta federala din Brooklyn. Kelly așteapta sentința și... The post R.…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Una dintre fondatoarele postului de televiziune TV8, jurnalista Mariana Rața a venit și ea cu o reacție, dupa ce colega sa, Natalia Morari a recunoscut public ca are un fiu cu omul de afaceri Veaceslav Platon. „Știu ca va este greu și sunteți dezamagiți de noi, dar va rugam sa ne judecați nu doar pentru…

- Turiștii care ajung in zona Rezervației Deltei Dunarii trebuie sa fie foarte atenți, pentru ca au aparut viperele de stepa. Avertismentul a fost transmis de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, pe Facebook. “Avand in vedere semnalarea de catre inspectorii cu drept de control și monitorizare…

- Solistul trupei The Rolling Stones, Mike Jagger, a incalcat regulile carantinei din Marea Britanie, pentru a participa, miercuri, la partida Anglia – Danemarca, disputata in semifinale la Euro 2020. Pedeapsa pentru ceea ce a facut? Cantarețul risca o amenda de 10.000 de lire sterline (11.600 de euro).…