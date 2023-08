Stiri pe aceeasi tema

- ”M-as uita foarte atent la angajatii de la stat, cati livreaza, cati nu livreaza”, a spus ministrul Energiei, in contextul masurilor discutate in cadrul Executivului perntru reducerea deficitului. Sebastian Burduja a aratat ca la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a pus in consultare publica…

- Programul inflexibil este principala cauza pentru care femeile și-au schimbat locul de munca in ultimul an sau planuiesc sa și-l schimbe in prezent, arata un studiu. Ele simt ca trebuie sa acorde prioritate carierei partenerilor de viața, care sunt sursa principala de venit a familiei, scrie Mediafax.Lipsa…

- Siguranta locului de munca este un criteriu foarte important de atractivitate pentru angajatii de la stat. Aproape trei sferturi (74%) dintre liderii din sectorul public considera acest lucru. Sunt rezultatele unui studiu publicat recent de o companie specializata in training si consultanta in domeniul…

- Aproape trei sferturi (74%) dintre liderii din sectorul public considera ca siguranta locului de munca este un criteriu foarte important de atractivitate pentru angajatii de la stat, arata rezultatele unui studiu publicat recent de o companie specializata in training si consultanta in domeniul dezvoltarii…

- Siguranța, libertatea, recunoașterea, relațiile pozitive, munca cu sens, dezvoltarea personala, claritatea și susținerea pentru a implementa diferite proiecte - acestea sunt cele opt ingrediente pe care o companie trebuie sa le ofere pentru ca angajatii sa fie fericiți și implicați, potrivit datelor…

- Horoscop 14 iunie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 14 iunie 2023:Este o zi destul de intensa, cu destule momente mai greu de suportat,…

- Nicoleta Dumitrescu Potrivit unui recent studiu, 6 din 10 angajați din Romania nu iși cunosc responsabilitațile pentru care sunt platiți lunar, peste doua treimi fiind rar evaluați de catre angajator, uneori chiar deloc, același studiu mai aratand ca peste 30% dintre bonusuri sunt acordate pentru ca…

- Saptamana aceasta, prim-ministrul Dorin Recean a vorbit cu agenții economici și administratorii companiilor mari din țara despre provocarile din domeniul de activitate, modalitațile de sprijin in contextul lipsei forței de munca și a personalului calificat, imbunatațirea