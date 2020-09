Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare ciudat demersul artistului, acesta ne spune ca a donat crucea tatalui sau pentru ca orice strain care viziteaza instituția din Parcul Herastrau sa poata vedea cum ”maramureșenii se veselesc și in viața, dar și dincolo de viața” Monumentul funerar a fost reasezat in curtea Bisericii ”Dragomirești-Maramureș”…

- Dupa ce o lunga perioada a lipsit din fața camerelor de filmat, Arthur de la Ceptura se intoarce și uimește din nou. Barbatul vrea sa casa in avion, iar acum acesta este cel mai mare vis al sau!

- O batrana din Romania, care iși ține nepotul in brațe, apare in noua carte de rugaciuni a Papei Francisc care onoreaza vizita sa in Romania, din vara anului trecut. In cadrul vizitei Suveranului Pontif la Iași, un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata. Papa Francisc a ramas…

- Fortele de ordine urmaresc pista uciderii lor de catre propria mama, in varsta de 27 de ani, care a incercat apoi sa se sinucida aruncandu-se in fata unui tren, potrivit cotidianului Bild. Mama ar fi fost grav ranita. Informatia a fost confirmata pentru dpa de surse de securitate. Alertata…

- Bunica șoferului sinucigaș care a omorat o fetița și pe tatal ei, in Craiova, a facut dezvaluiri șocante. Potrivit spuselor femeii, tanarul de doar 25 de ani nu a avut noroc in dragoste, motiv pentru care a vrut sa-și puna capat zilelor.

- Gigi Dumitru, asistent medical, ajuns pacient la ATI: "Sunt de 13 zile in ATI si ma simt foarte bine acum. Nu doresc la nimeni si multumesc lui Dumnezeu ca sunt bine. Am crezut ca e o simpla raceala. Fiind asistent mi-am luat tratament, dar nu si-a facut efectul acasa. Important pacientii cand simt…

- De doua saptamani, liderul Sanitas Vidra, Ionica Potop se zbatea intre viața pe unul din paturile secției de Terapie Intensiva a Spitalului Județean Focșani pentru a invinge lupta cu virusul SARS-CoV-2. Sambata, asistentul medical de la Vidra a murit la Institutul „Marius Nasta‟ din București, acolo…

- E vremea dovleceilor de gradina pe care ii adoram,pentru ca ii putem include in diverse preparate, de la aperitive, supe, tocanițe, chiar și sosuri și conserve. Cea mai populara rețeta cu dovlecei este rețeta de dovlecei pane cu mujdei de usturoi, o rețeta tradiționala romaneasca ca la bunica.