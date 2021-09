Expoziția „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice și romane”, se va deschide la Muzeul Național de Arheologie din Madrid in 30 septembrie, sub Inaltul Patronaj al Majestații Sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, și al președintelui Romaniei. Organizata sub egida Ministerului Culturii și Ministerului Afacerilor Externe și coordonata de Muzeul Național de Istorie a […] Articolul Artefacte prețioase „imprumutate” de muzee din vestul țarii pentru o expoziție la Madrid a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .