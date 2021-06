Stiri pe aceeasi tema

- Noile imagini filmate din drona pe santierul Autostrazii A1 Sibiu – Pitesti arata o mobilizare buna a constructorului Porr din Austria. Austriecii lucreaza pe cei 13 kilometri dintre Sibiu si Boita, singurul lot in executie pe cea mai asteptata autostrada din Romania.

- Se preconizeaza ca, pâna la sfârșitul anului 2021 va fi permisa circulația pe autostrada între Sibiu si Cluj Napoca. Acest lucru va fi posibil odata cu deschiderea lotului 2 al Autostrazii A10 Sebes-Turda. Afirmațiile în legatura…

- Lucrarile de reabilitare a autostrazii A2 Bucuresti - Fundulea au continuat in mod sustinut, astfel ca de Paste se va putea circula fara restrictii pe acest sector, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, potrivit Agerpres. "S-a tras tare in ultimele zile la lucrarile…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Mariana Ionita, directorul CNAIR, a vizitat amplasamentul viitorului tronson cinci din autostrada Sibiu-Pitesti, prilej cu care a anuntat si cand vor incepe lucrarile la acest tronson (Curtea de Arges-Pitesti).

- Dupa anunțul CNAIR privind rezilierea contractului pentru construcția sectorului de autostrada Chețani – Campia Turzii, STRACO Grup a transmis Companiei un document prin care solicita plata a peste 461,5 milioane de lei. Potrivit acestui document, suma reprezinta revendicari pe care CNAIR S.A nu le-a…

- Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la nodul rutier Teiuș, pregatiri pentru ridicarea grinzilor metalice Antreprenorul grec Aktor a reluat lucrarile pe lotul 2 al autostrazii A10. Astazi se lucra in mai multe puncte, cel mai important fiind viitorul pasaj peste calea ferata din nodul rutier Teiuș, ultima…

- Primii kilometri din A1 Sibiu-Pitesti vor fi dați in trafic „pana in 2023”. Lucrarile pentru construirea tronsonului Pitesti – Curtea de Arges al Autostrazii A 1 Sibiu-Pitesti ar urma sa inceapa din luna mai a anuntat, Horatiu Cosma, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, responsabil de infrastructura…

