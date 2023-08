Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Spitalului Judetean din Timisoara au fost la randul lor stupefiati de situatia unei femei in varsta de 64 de ani. Timp de doi ani de zile aceasta a trait cu tumoare gigantica, fara a banui ca are astfel de probleme, ci ca e mai degraba o problema de greutate. Dimensiunea tumorii a reprezentat…

- Timișul e departe de pretențiile unui județ cu mulți turiști. Asta deși Timișoara e capitala culturala europeana. Bucureștiul este cel mai vizitat oraș din Romania, apoi urmeaza, normal, județele Brașov, Cluj, Prahova, Constanța. Mureșul și Valcea stau mai bine ca Timișul, deși edilii de aici se laudau…

- Timișoara capitala culturala europeana -un eșec pe linie?! Se zice ca ce incepe prost continua și se sfarșește și mai prost. Lansarea exercițiului de capitala culturala al Timișoarei s-a facut, dupa cum ne amintim, total neinspirat, cu spectacole de-a dreptul derizorii. De-atunci incoace, Primaria…

- Rezultat excepțional pentru echipa masculina de volei a Universitații de Vest din Timișoara. Baieții au reușit sa caștige finala Campionatului European Universitar, desfașurata in Portugalia. Echipa UVT s-a impus cu 3-0 in fața nemților de la Universitatea din Rostok.

- Universitatea de Vest din Timișoara e campioana europeana universitara la volei masculin dupa ce s-a impus in finala cu Universitatea din Rostock, scor 3-0, in cadrul competitiei de volei dedicate universitatilor, desfasurata la Braga, in Portugalia. CSU UVT Timișoara – Volei a fost singura echipa non-germana…

- Bucureștiul ar putea avea 61 de cartiere, un port și un nou aeroport! Capitala ar putea fi reorganizata dupa un nou plan urbanistic, așa cum Bucureștiul n-a avut in ultimii 20 de ani. Unele dintre cartiere iși vor pastra numele, altele vor disparea. In zona de Sud va exista un nou cartier, IMGB, pastrand…

- Gala Premiilor UNITER, in formula participativa in care este conceputa anul acesta, se deschide publicului, astfel incat spectatorii din Timișoara sa poata participa la spectacolele nominalizate la categoria Cel mai bun spectacol și sa se afle in sala de spectacol alaturi de vedetele teatrului romanesc.…