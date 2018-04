Stiri pe aceeasi tema

- Arsene Wenger pleaca de la Arsenal Londra dupa 22 de ani. Francezul Arsene Wenger (68 ani), cel mai longeviv antrenor din marile campionate ale Europei, și-a anunțat plecare de la Arsenal printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al lui Arsenal. ”Dupa o lunga analiza am decis sa pun capat celei…

- Marea Britanie este foarte aproape sa incheie un acord cu Uniunea Europeana cu privire la o perioada de tranzitie dupa ce paraseste UE, a declarat luni raportorul in Parlament al Brexitului Robin Walker, relateaza Reuters. Marea Britanie a anuntat ca va respecta reglementarile UE pe o perioada limitata…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat vineri ca este surprins sa auda ca negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, nu intelege pozitia Marii Britanii privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…