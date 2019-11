Aronia - fructul anti-îmbătrânire cu cel mai mare nivel de antioxidanţi Unul dintre cei mai noi si mai putin cunoscuti membri ai echipei de superalimente sunt fructele de aronia. Aceste fructe s-au dovedit a fi foarte benefice in sustinerea sanatatii, ajutand la buna functionare a sistemului imunitar si cardio-vascular si la imbunatatirea digestiei. Afla mai multe despre beneficiile fructelor de aronia si cum le poti consuma. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

- Mici, de culoare neagra sau rosie, in functie de specie, cu gust amarui, fructele de aronia provin din America de Nord, unde bastinasii ii cunosteau efectele asupra sanatatii. Amerindienii i-au spus ”fructul inimii”, dupa ce i-au descoperit proprietatea de a le indica daca au sau nu probleme cardiace…