Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Frontul Salvarii Moldovei, Marcel Darie, a recurs la un gest mai putin obisnuit marti, 29 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa. Acesta a decis sa arunce cu mai multe bancnote a cate un dolar fiecare, in semn de protest fata de actiunile ilegale ce ar fi fost comise anterior…

- Hong Kongul este o capitala financiara și locul unde poate fi mai scump sa ai o mașina decat sa ai o casa, scrie CNN. Pe 24 octombrie, omul de afaceri Johnny Cheung, a vandut un loc de parcare de 12 metri...

- Pachetul majoritar de acțiuni al companiei Central European Media Enterprises (CME), ce deține și postul de televiziune Pro TV, ar urma sa fie vandut grupului de investiții PFF, controlat de Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia. Discuțiile cu conglomeratul american AT&T sunt aproape sa se incheie…

- Procuratura Anticorupție a cerut în instanța mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în strainatate din luna iunie, când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari,…

- Caviar , brand-ul de smartphone-uri și accesorii de lux din Rusia a lansat o noua colecție exclusivista, numita Victory , axata pe modele iPhone 11 Pro și 11 Pro Max, care sunt echipate cu o carcasa ce ofera o protecție suplimentara. Desigur și de aceasta data, la fel ca și la colecțiile anterioare…

- Casa a fost construita in 1760, in Easton, Maryland, si dupa ce a fost recent cumparata a fost transportata cu un camion pana in port, de unde a fost preluata de o barja. Apoi, ea a fost purtata aproape 100 km pe rau, pana la Queenstown. A fost un un spectacol cum rar se poate vedea, iar primaria…

- Ellen Bennett, un milenial din State, o tanara in varsta de doar 29 de ani, lucra in urma cu cativa ani la Providence, o linie de restaurante in Los Angeles, castigand cu greu un salariu din care se putea descurca de la o luna la alta. Daca cei calificati din echipa ei castigau chiar si […]

- Regimul de la Phenian a avertizat miercuri Coreea de Sud, prin intermediul agentiei sale de presa oficiale KCNA, impotriva gazduirii de rachete americane cu raza intermediara de actiune, afirmand ca o astfel de desfasurare va constitui 'un act iresponsabil de escaladare a tensiunilor' in regiune,…