- Arnold Schwarzenegger a afirmat, intr-un filmulet postat pe canalul sau de Youtube, presedintele in exercitiu Donald Trump este “un lider ratat” si in curand va fi “la fel de irelevant ca un tweet vechi”, potrivit news.ro. Actorul si politicianul in varsta de 73 de ani a facut o comparatie…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. "Femeia era Ashli Babbitt, care…

"Femeia era Ashli Babbitt, care a fost militar timp de 14 ani si a efectuat patru desfasurari cu armata aerului americana", potrivit canalului de televiziune KUSI, care a discutat cu sotul ei.Ashli Babbitt, care deocamdata nu a fost identificata oficial de politie, traia in regiunea San Diego, in sudul…

- Mai multi membri ai Congresului american au denuntat miercuri o "tentativa de lovitura de stat" desfasurata de partizani ai lui Donald Trump care au reusit sa patrunda in Capitoliu, parlamentarii avertizand ca actiunea este sortita esecului, transmit AFP si Reuters. "Asistam la o tentativa…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…