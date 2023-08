Un barbat din Galați a devenit viral pe Tik Tok și are milioane de vizualizari dupa ce a postat clipuri cu el in timp ce se antreneaza. Barbatul nu ridica haltere, ci o caruța, iar antrenamentele lui au loc chiar in curtea casei. Pe imagini se vede cum tanarul, care iși spune „Arnold de la țara”, se antreneaza ca sa faca mușchi nu la aparate de forța, ci tragand cu cateva funii o caruța. Galațeanul repeta apoi exercițiile de forța și cu o mașina. Pentru ca ii place boxul, tanarul a improvizat cu imaginație și un sac de box din mai multe franghii și cauciucuri. Una din postarile sale are peste…