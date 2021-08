Armin van Buuren lanseaza o noua piesa alaturi de Timmy Trumpet

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…

- Trupa Golan revine cu piesa electro „75”, in colaborare cu Valeria Stoica. „75” face parte din al doilea album de studio, intitulat „1”, care va fi lansat pe 12 august. Numele nu a fost ales intamplator și are legatura cu numerologia. 75 este un numar asociat cu creativitate, interacțiune sociala, libertate,…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

- ADDA colaboreaza pentru prima data cu NOSFE și lanseaza „Lasa-ma sa mor”, un single despre iubire și durere, totul pe acorduri de vioara și țambal. Cand iubirea pleaca din viața ta, in urma ramane un gol imens ce foarte greu poate fi umplut cu fericire. „Canta-mi lautare, dar nu-mi canta de dor/ Zi-mi…

- Dupa “It’s love”, DJ Osiris lanseaza videoclipul “No more drama” sub egida Delayed Music. Piesa este produsa de DJ Osiris și Victor Biliac, iar videoclipul a fost filmat de Alex Ivan, editarea și colorizarea fiind realizate de Toni Draghici. DJ Osiris s-a bucurat de un real succes cu piesa “It’s love”,…

- Dupa ce DJ-ul cu origini marocane R3HAB a colaborat cu Luis Fonsi și Sean Paul pentru piesa “Pues”, acesta incearca o direcție noua prin “Downtown”. Kelvin Jones a declarat ca și-au imaginat o plimbare prin New York, iar baza minimalista a piesei este exact opusul la ceea ce intampla in aceasta era.…

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Holy Molly lanseaza „Gangster”, in colaborare cu producatorii ruși, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn.