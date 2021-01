Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a discutat despre prelungirea tratatului de reducere a arsenalului nuclear Noul START in cadrul unei convorbiri telefonice cu noul consilier pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, relateaza luni agentiile de stiri ruse, preluate…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters.

- Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica, a indicat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.…

- Situatia sanitara este alarmanta in Rusia, dar epidemia covid-19 ramane sub control, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.Autoritatile sanitare au anuntat 19.404 de cazuri noi de covid-19 in ultimele 24 de ore, dintre care 5.255 la Moscova,…