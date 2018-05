Stiri pe aceeasi tema

- Liderul principalului partid din parlamentul Armeniei a declarat joi ca tara va avea un nou premier la 8 mai, pentru ca partidul sau este gata sa sustina pe oricine se va bucura de sustinerea a cel putin o treime dintre parlamentari in acea zi, informeaza agentia de presa Reuters. Vahram Baghdasaryan,…

- Protestatari din Armenia au blocat miercuri cateva artere rutiere in capitala Erevan si o sosea spre aeroport, dupa ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anuntat marti o campanie nationala de...

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Armenii triumfau luni, dansand și umplandu-și paharele in plina strada in capitala Erevan, dupa ce Serj Sarksyan, fostul președinte numit premier in urma cu mai puțin de o saptamana, a demisionat, in fața protestelor masive, scrie AFP. Sarksyan era un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin.

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Cel putin 10.000 de persoane au manifestat marti seara la Erevan, capitala Armeniei, impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, numit premier cu puteri sporite printr-un vot in Parlament, relateaza AFP. Adunati in Piata Republicii, din centrul orasului, la apelul liderului opozitiei si deputatului…

- Zeci de persoane au fost ranite luni, la Erevan, capitala Armeniei, in timpul ciocnirilor intre fortele de politie si demonstranti care protesteaza impotriva ramanerii la putere a fostului presedinte Serj...