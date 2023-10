Stiri pe aceeasi tema

- Armenia i-a cerut luni Uniunii Europene sa sanctioneze Azerbaidjanul pentru operatiunea sa militara din enclava Nagorno-Karabah si a avertizat ca Baku ar putea ataca Armenia daca Occidentul nu adopta masuri ferme, transmite Reuters.Ambasadorul Armeniei pe langa Uniunea Europeana, Tigran Balaian,…

- Armenia a cerut asistența Uniunii Europene pentru a o ajuta sa faca fața refugiaților care sosesc din Nagorno-Karabah de cand Azerbaidjanul a preluat din nou controlul asupra regiunii saptamana trecuta, a declarat sambata biroul premierului italian, noteaza Reuters. Nagorno-Karabah este recunoscut la…

- Un proiect de pace a fost trimis de Azerbaidjan catre Armenia, dupa ce ofensiva fulger a armatei azere a provocat capitularea separatiștilor armeni din provincia Nagorno-Karabah, potrivit unui reprezentant al președintelui Ilham Aliev, citat de Reuters.

- Operațiunea militara din Nagorno-Karabah continua cu succes, dupa cum a anunțat miercuri, 20 septembrie, Azerbaidjanul. SUA a cerut acestei țari sa opreasca ostilitațile, iar Rusia a indrumat ambele țari sa puna capat varsarii de sange in regiunea disputata, scrie Reuters.

- Azerbaidjanul a declarat miercuri ca operațiunea militara in Nagorno-Karabah, controlata de Armenia, a continuat cu succes dupa ce SUA i-au cerut sa opreasca ostilitațile, iar Moscova a indemnat ambele parți sa inceteze varsarea de sange in regiunea disputata, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Dupa…

- Azerbaidjanul a anunțat ca iși continua campania militara in Nagorno-Karabah pentru a doua zi, in ciuda solicitarilor SUA de a opri ostilitațile și ale Rusiei de a „opri varsarea” de sange in regiunea disputata cu Armenia, relateaza BBC și Reuters.

- Premierul armean Nikol Pasinian a denuntat marti apelurile la o ''lovitura de stat'' in tara sa, dupa lansarea unei ofensive azere in regiunea Nagorno-Karabah, disputata de Baku si Erevan, transmite Reuters.

- Armenia a acuzat joi Azerbaidjanul ca pregateste o „provocare militara", concentrand soldati de-a lungul frontierei dintre cele doua tari rivale din Caucaz si langa regiunea disputata Nagorno-Karabah.