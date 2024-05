Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a anuntat vineri o noua componenta de asistenta militara pentru Ucraina in valoare de sase miliarde de dolari, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa recupereze intarzierile in livrarile catre Kiev dupa luni de blocaj in Congres.

- International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii a Bancii Mondiale, se asteapta ca in urmatoarele 18 luni sa finanteze proiecte din Ucraina cu 1,9 miliarde de dolari, a declarat luni pentru Reuters un oficial din cadrul acestei organizatii.

- Activele BlackRock au atins un record de 10.500 miliarde de dolari in primul trimestru, iar compania de investitii a inregistrat o crestere de 36% a profitului, deoarece pietele globale de actiuni, aflate in crestere, si-au sporit incasarile din serviciile consultanta in investitii si din administrare,…

- USR afirma, luni, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ingroapa cele mai mari proiecte de infrastructura la o companie fara buget si fara angajati, dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13. USR afirma ca, ”dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13, ministrul PSD…

- Ucraina a primit o transa de finantare in valoare de 1,5 miliarde de dolari, in cadrul unui program convenit cu Banca Mondiala, ceea ce o va ajuta sa isi plateasca cheltuielile bugetare si sociale precum si sa se apare impotriva invaziei rusesti, a declarat vineri prim-ministrul ucrainean Denis Smihal,…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, iar pana la sfarsitul anului suma totala ar putea ajunge la 16 miliarde de euro, a declarat vineri premierul Denis Smihal, relateaza Reuters, citat de News.ro.Guvernul se asteapta sa primeasca 4,5 miliarde de euro…

- Azerbaidjanul a demolat marți (5 martie) cladirea care a gazduit candva parlamentul etnic armean separatist din Nagorno-Karabah, eveniment care a fost difuzat de televiziunea de stat azera, potrivit Reuters. Demolarea televizata, cu gheare de metal uriașe rupand zidaria edificiului eviscerat, a subliniat…

- Ucraina are nevoie de un ajutor financiar extern de aproximativ 3 miliarde de dolari in fiecare luna, pentru a rezista in 2024, a declarat ministrul de finanțe Serhii Marcenko. Marcenko a afirmat ca stabilitatea macroeconomica a Ucrainei in timpul razboiului cu Rusia a fost posibila datorita unui aflux…