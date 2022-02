Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de fermitate pentru a apara Lituania impotriva presiunilor economice ale Chinei, a afirmat duminica ministrul francez pentru comert exterior, Franck Riester, citat de AFP și preluat de agerpres. "Ceea ce face China cu Lituania este in mod clar o coercitie.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi, lau B1 TV, ca cei 1.000 de militari suplimentari care trebuie sa soseasca in Romania ar putea ramane pentru o perioada mai mare de timp daca tensiunile de la Marea Neagra nu vor fi inlaturate. „Așa cum au anunțat oficialii americani, cum am…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a spus miercuri, la Antena 3, ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista de dinainte si nu este legata direct de situatia din regiune, respectiv nu este conditionata de o posibila…

- Charles Lieber, un eminent profesor de chimie de la Universitatea Harvard, a fost gasit vinovat, marți, de catre un tribunal federal din Boston, ca a ascuns autoritaților legaturile sale cu un program al Chinei suspectat de Statele Unite de spionaj economic. Charles Lieber, profesor reputat in varsta…

- O familie din China si-a gasit copilul dupa 14 ani de cautari prin toata tara, iar povestea a inspirat un film de succes in tara asiatica, relateaza CNN. Sun Zhao, care in prezent are 18 ani, a fost rapit in orasul Shenzhen din sudul Chinei, in 2007, cand avea patru ani.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca sancțiunile impotriva Chinei sunt incorecte și contrare dreptului internațional. „Ea (n. r.: politica unui numar de țari fața de China), dupa parerea mea, s-a schimbat deja, de unde diversele sancțiuni și restricții, dupa parerea mea, complet nejustificate…

- FOTO ȘTIREA TA| „Artistul” care a vandalizat monumentele din Cetatea Alba Carolina „lovește” din nou: Nu il opresc nici sancțiunile de la poliție „Artistul” care a vandalizat monumentele din Cetatea Alba Carolina „lovește” din nou: Nu il opresc nici sancțiunile de la poliție Pseudoartistul SICK iși…