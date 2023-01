„Ucraina ar trebui sa investigheze acuzațiile privind utilizarea a mii de mine antipersonal lansate cu rachete in orașul Izium și in jurul acestuia, atunci cand forțele rusești au ocupat zona”, a scris organizația Human Rights Watch intr-un raport publicat marți. In spatele ușilor inchise ale reuniunilor de stat major, occidentalii avertizeaza forțele ucrainene impotriva exceselor […] The post Arme interzise: Ucraina, somata sa investigheze folosirea minelor antipersonal / Raport al Human Rights Watch first appeared on Ziarul National .