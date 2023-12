Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza doua expoziții temporare remarcabile, care vor fi vernisate simultan in Bastionul Theresia marți, 19 decembrie, de la ora 18:00. Expoziția organizata de Muzeul Național al Banatului, intitulata „Obiecte. Istorie. Muzee.…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov și Muzeul Național Brukenthal Sibiu, va invita vineri, 8 decembrie 2023, ora 12.00, la vernisajul expoziției „Brașovul in imagini din colecțiile Muzeului Național Brukenthal”, curatori: Delia Voina (muzeograf, Muzeul Național Brukenthal Sibiu), Bianca Micu (muzeograf,…

- De 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, publicul poate vizita gratuit Muzeul de Istorie din Sibiu și Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului, care este și cel mai mare muzeu in aer liber din Romania. In cel din urma, vizitatorii sunt invitați sa descopere, prin intermediul unui pliant tip vanatoare…

- Expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”, realizata de Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, Fundația Herczeg și Egeria, va fi vernisata marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18:00, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia.…

- De marți, 7 noiembrie, Muzeul Național al Banatului ofera amatorilor de istorie expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”. Vernisajul va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata cu sprijinul…

- Expozitia „Cuza 150” il prezinta pe Alexandru Ioan Cuza in tripla lui calitate: de om, de om politic si de conducator de natiune, a declarat Ernest Oberlander-Tarnoveanu, director general al Muzeului National de Istorie a Romaniei, la vernisajul expozitiei. „Anul acesta s-au implinit 150 de ani de la…

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Inițiativa in Educație verniseaza la bastionul Theresia miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 17:00, expoziția „Cosmoteca deSemne spațiale”, o invitație de a descoperi spațiul cosmic, o premiera in Romania prin subiectele și obiectele inedite, unele dintre…

- Muzeul Național al Banatului a gazduit, saptamana trecuta, un eveniment remarcabil organizat sub egida European Museum Academy. Aceasta organizație nonguvernamentala și-a propus incurajarea practicilor inovatoare in muzee, promovarea dialogului cultural și a schimbului de experiențe la nivel european.…