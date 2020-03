Stiri pe aceeasi tema

- Seful operatiunilor armatei venezuelene, amiralul Remigio Ceballos, a reafirmat vineri sprijinul fortelor armate, element de baza al puterii de la Caracas, fata de presedintele socialist Nicolas Maduro, inculpat pentru "narco-terorism" de justitia americana, relateaza Agerpres, citand AFP.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat drept "o actiune extravagant de extremista si vulgara" acuzatia pe care i-au adus-o joi SUA, care l-au inculpat pe liderul de la Caracas, alaturi de mai multi membri ai guvernului sau, de trafic de droguri, spalare de bani si terorism, transmite…

- Seful statului a anuntat si ca armata va iesi pe strazi pentru a gestiona mai bine situatiile din teren, iar persoanele aflate in carantina sau izolare vor fi supravegheate electronic. Nu in ultimul rand, persoanele de peste 65 de ani nu mai au voe sa iasa din casa. Cele mai importante declaratii ale…

- Parlamentul bulgar a votat o decizie care permite desfasurarea armatei pe strazi pentru a ajuta la punerea in aplicare a masurilor de combatere a coronavirusului, cu un mandat de a folosi forta fizica in cazul in care aceasta este absolut necesar.Fortele armate vor fi mobilizate pentru a ajuta autoritatile…

- Vicepremierul Raluca Turcan le-a transmis un mesaj primarilor in fața iminentei proceduri privind organizarea alegerilor anticipate. Turcan le-a cerut edililor sa se concentreze pe guvernarea locala, și, inclusiv, pe caștigarea primpriilor la alegerile locale.„Procedura alegerilor anticipate…

- Crucea Rosie a anuntat ca un al cincilea transport de ajutor umanitar a ajuns joi in Venezuela, destinat a ajuta populatia in contextul profundei crize sanitare prin care trece aceasta tara sud-americana, informeaza AFP, citata de Agerpres.42 de tone de materiale medicale și medicamente au ajuns cu…

- La inceput de 2020, oamenii legii și cer drepturile salariale și il acuza pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca nu respecta, in totalitate, legea.Concret, ministrul de Interne nu respecta legea privind... Citește AICI ce DECIZII nu respecta Marcel Vela - Polițiștii au demarat o operațiune…