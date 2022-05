Armata ucraineană lansează cărți de joc cu chipurile unor „criminali de război” ruși Armata ucraineana a lansat doua pachete de carți de joc cu chipurile unor militari și oficiali ruși pe care ii suspecteaza de crime de razboi, relateaza BBC. Ideea reproduce setul de 55 de carți de joc pe care armata americana l-a lansat in timpul invaziei din Irak din 2003, infațișandu-i pe cei mai cautați membri […] The post Armata ucraineana lanseaza carți de joc cu chipurile unor „criminali de razboi” ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

