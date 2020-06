Comandamentul Medical al Fortelor Armate din Ucraina a anuntat, luni, ca 118 militari sunt in continuare bolnavi de COVID-19, in timp ce alti 111 s-au vindecat. In cadrul Armatei ucrainene au fost inregistrate pana acum patru decese provocate de COVID-19, noteaza Rador.

In acest moment, 451 de cadre militare ucrainene se afla in izolare (inclusiv autoizolare). In ultimele 24 de ore, Armata ucraineana nu a raportat niciun nou caz de coronavirus. Potrivit celor mai recente date furnizate de autoritatile din Ucraina, numarul total al cetatenilor testati pozitiv pentru COVID-19 a ajuns la…