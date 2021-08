Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor în functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au fost evacuați din țara, relateaza Reuters și Agerpres. Dupa ce talibanii au preluat…

- Talibanii s-au angajat public și in privat ca cetațenii americani și afgani, aflați in situație de risc, vor putea sa plece din Afganistan și dupa data de 31 august, a anunțat Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, miercuri, intr-o conferința de presa. Oficial, talibanii…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite Reuters.

- Luptatorii talibani au ocupat duminica trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, au anuntat oficiali locali, transmite Reuters. In ultimele luni, insurgentii au preluat…

- Cel puțin 150 de militari din armata Afganistanului au fost uciși sau raniți in ultimele 24 de ore in timpul luptelor cu talibanii, au spus inalți oficiali guvernamentali citați de Reuters. In 26 din cele 34 de provincii ale țarii, confruntarile armate se intețesc. Numarul victimelor este…