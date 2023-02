Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si a afirmat ca propunerile de a pune capat conflictului din Ucraina trebuie sa tina cont de „noua realitate” a anexarii regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie de catre Rusia, transmite Reuters.„Nu…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…

- Liderii rusi sunt divizati in ceea ce priveste declansarea unei mari ofensive de iarna in Ucraina, a declarat marti un inalt responsabil american, precizand ca Washingtonul iși va menține sprijinul acordat Kievului indiferent de scenariul care va fi pus in practica, relateaza AFP, preluata de Agerpres…

- Intr-o serie de interviuri acordate publicației The Economist , președintele ucrainean Volodimir Zelenski și principalii sai comandanți spun ca se așteapta la o noua ofensiva din partea Rusiei la inceputul noului an, dar și ca nu sunt dispuși sa faca compromisuri cu privire la obiectivele lor finale,…

- Ministerul britanic al Apararii considera ca Rusia și-a refacut stocul de drone iraniene „kamikaze” cu care terorizeaza Ucraina, relateaza Hotnews . Pentru prima data in ultimele trei saptamani, au fost raportate atacuri cu drone furnizate de Iran. Aceste evenimente raman sa fie verificate, dar este…

- Moscova a anunțat joi ca a emis peste 80.000 de pașapoarte rusești pentru rezidenții din cele patru regiuni ucrainene de cand președintele Vladimir Putin a oficializat anexarea teritoriilor, in luna septembrie, și pana in prezent, scrie The Moscow Times peluand AFP."De la integrarea (…) celor patru…