Armata României se înnoiește. Americanii ne dau tancuri de ultimă generație Pentagonul a anuntat joi ca Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potentiala vanzare de tancuri principale de lupta Abrams catre Romania pentru o valoare estimata la 2,53 miliarde de dolari. In aprilie 2023, Ministerul Apararii Naționale a trimis Parlamentului pentru aprobare cererea oficiala pentru cumpararea a 54 de tancuri Abrams din SUA. La acel moment, Ministerul Apararii nu a menționat suma aproximativa a tranzacției. Dat fiind ca e vorba despre o achiziție de peste 100 milioane euro, ea trebuie aprobata de Parlament. Legislativul a aprobat tranzacția in luna mai. Cele 54 de tancuri Abrams… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

