Armata Republicii Moldova face exerciții de apărare antiaeriană cu Franţa, Marea Britanie, România şi SUA Armata Republicii Moldova va efectua, de joi pana pe 2 iunie, exerciții de aparare antiaeriana impreuna cu Franta, Marea Britanie, Romania si SUA pentru a asigura securitatea celor aproape 50 de lideri care vor participa joia viitoare la cel de-al doilea summit al Comunitatii Politice Europene (EPC), transmite EFE. „Instruirea face parte din eforturile coordonate ale institutiilor din domeniul securitatii si apararii nationale necesare bunei desfasurari a summitului EPC din 1 iunie si mentinerii masurilor de securitate si protectie pe intreg teritoriul tarii noastre”, precizeaza Ministerul Apararii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

