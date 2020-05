Soldati nigerieni au salvat 241 de persoane tinute captive de organizatia terorista islamista Boko Haram, a anuntat armata, informeaza vineri dpa. Printre cei eliberati sunt 136 de copii si 105 femei, a declarat purtatorul de cuvant al armatei John Enenche intr-un comunicat difuzat joi seara. Captivii au fost salvati in timpul unei operatiuni antiteroriste in satul Mudu din nord-estul statului Borno pe 24 mai, potrivit lui Enenche. Doisprezece militanti au fost ucisi in timpul operatiunii, a precizat purtatorul de cuvant. "Persoanele salvate au fost evacuate in siguranta din sat si sunt in prezent…