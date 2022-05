Armata lui Putin a făcut prăpăd în Ucraina: Mii de civili uciși, inclusiv 261 de copii Peste 4.000 de civili au murit de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, inclusiv 261 de copii, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Armata lui Putin a facut prapad in Ucraina: Mii de civili uciși, inclusiv 261 de copii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEluia facutin: Mii deuciși,261 de

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși de ruși in regiunea Donețk, a anunțat, miercuri, guvernatorul regiunii, Pavlo Kirilenko. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- „Pana acum cel putin 20 de jurnalisti au fost ucisi in razboi”, a informat Uniunea Nationala a Jurnalistilor din Ucraina pe canalul sau Telegram, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ucraina a primit de aproape 30 de ori mai mult echipament pentru industria de aparare din Turcia in primul trimestru, comparativ cu un an mai devreme, in timpul pregatirilor si luptelor impotriva invaziei ruse, potrivit datelor oficiale turce, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mii de oameni au fost uciși in Ucraina de la inceputul invaziei rusești, in urma cu o luna. Dintre victimele decedate, 121 sunt copii. Parlamentul Ucrainei a transmis ca au fost distruse peste 4.300 de case, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin 107 copii au fost uciși și peste 120 au fost raniți de cand Rusia a invadat Ucraina, a declarat Procuratura Generala ucraineana, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Numarul civililor care si-au pierdut viata de la inceputul invaziei Ucrainei, pe 24 februarie, a crescut la 579, potrivit unui bilant al Consiliului drepturilor omului al ONU, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP. Fii la curent cu…

- Serviciile secrete ucrainene sugereaza ca statul Belarus este „poate pregatit sa participe direct” la invazia Rusiei in Ucraina, „pe langa faptul ca le permite rusilor sa foloseasca teritoriul tarii si sa treaca granita” in Ucraina, a declarat un oficial al guvernului ucrainean pentru CNN. Fii…