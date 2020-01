Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite recunosc suveranitatea Israelului asupra tuturor comunitatilor evreiesti, a declarat marti seara, la Washington, premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu."Dumneavoastra recunoasteti suveranitatea israeliana asupra tuturor comunitatilor evreiesti, mici sau mari.…

- Armata israeliana a comunicat marti ca si-a intarit prezenta in Valea Iordanului, zona strategica din Cisiordania ocupata, un anunt ce survine cu putin timp inaintea prezentarii planului de pace american pentru Orientul Mijlociu, transmite AFP. 'In urma unei evaluari a situatiei de…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu înainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Îl vom face…

- Soldati israelieni au deschis focul asupra a trei palestinieni care aruncau bombe cu benzina intr-o masina israeliana in Cisiordania, a anuntat armata israeliana, relateaza duminica dpa. Un palestinian a fost ucis in incidentul care a survenit sambata in apropierea orasului Hebron, a anuntat, la randul…

- Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene."Sase membri ai familiei…

- Guvernul Israelului a avertizat miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, sa evite implicarea in confruntarile militare dintre organizatia Jihadul Islamic si armata israeliana, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Guvernul Benjamin Netanyahu a transmis…

- Factiunile militante palestiniene din Fasia Gaza au lansat zeci de rachete catre sudul si centrul Israelului, dupa ce Armata israeliana a ucis un lider jihadist important, intr-un raid aerian.