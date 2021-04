Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza "in raspuns la rachete trase in directia Israelului in cursul noptii", se arata intr-un comunicat israelian. Potrivit acestuia, familii israeliene s-au refugiat in adaposturi dupa ce dinspre Gaza au fost lansate rachete spre sudul Israelului. Unele dintre acestea au explodat inainte sa atinga teritoriul…